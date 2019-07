Incêndio em casa devoluta no Porto já foi extinto

Um incêndio deflagrou esta segunda-feira numa casa devoluta na zona do Bonfim, no Porto, obrigando ao transporte de uma pessoa ao hospital, indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Em declarações à agência Lusa, cerca das 14h45, fonte do CDOS apontou que o incêndio estava extinto e que uma pessoa foi transportada ao hospital por precaução.

A ocorrência foi registada às 14h01 na rua de Pinto Bessa, artéria da zona do Bonfim, próxima da estação de comboios de Campanhã.

Já fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto indicou à Lusa que os dois prédios contíguos "não foram afetados" pelo incêndio.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil no local estão cinco homens e três viaturas.