Comitiva do Benfica retida dentro do avião em Beja

A comitiva encarnada aterrou em Beja depois de uma madrugada de viagem entre os Estados Unidos e Portugal. Mas à chegada foi impedida de desembarcar devido à ausência dos elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto alentejano, com vista a processar a entrada em solo nacional.

A Renascença apurou que a equipa do Benfica está retida há cerca de uma hora no interior do aparelho em plena pista de Beja.



As águias terminaram a digressão norte-americana com o terceiro triunfo em três jogos na Internacional Champions Cup, podendo inclusive vencer esta prova intercontinental.

Agora só o Manchester United pode igualar os encarnados. Se os “red devils” vencerem sábado o AC Milan, ficam com os mesmos nove pontos e depois o desempate será feito por diferença de golos. No caso do United triunfar em grandes penalidades, faz apenas oito pontos e o Benfica ganha a prova.