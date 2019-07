Cem homens e seis meios aéreos combatem fogo na Covilhã

Um total de 100 operacionais, 27 veículos e seis meios aéreos estavam, pelas 17h30 desta segunda-feira, a combater um incêndio na freguesia de Teixoso e Sarzedo, na Covilhã, distrito de Castelo Branco.

O alerta para o incêndio foi dado às 15h21, segundo o site da Proteção Civil, que aponta que as chamas estão a consumir uma zona de mato na localidade de Terlamonte.

Contactado pela Renascença, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco garantiu que não há habitações em perigo e que o combate às chamas está a decorrer "de forma favorável", ainda que o incêndio continue ativo.

No local estão corporações do distrito de Castelo Branco e também do distrito da Guarda, informa ainda o CDOS.