Cem homens e seis meios aéreos combatem fogo na Covilhã

Um total de cem efetivos, 27 veículos e seis meios aéreos combatem um incêndio na zona de Teixoso e Sarzedo, em Castelo Branco.

O incêndio começou por volta das 15h21, segundo o site da Proteção Civil, e está a arder numa zona de mato.

Segundo o CDOS de Castelo Branco, contactado pela Renascença, não há habitações em perigo e o combate às chamas decorre de forma favorável, embora o incêndio ainda esteja ativo.

No local estão corporações do distrito de Castelo Branco e também do distrito da Guarda, informa ainda o CDOS.