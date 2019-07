Autarca diz que aeroporto do Montijo "é confortável para a ANA, mas não para o país"

Veja também:

O presidente da Câmara da Moita diz que a construção do futuro aeroporto do Montijo não deve avançar. É o que defende Rui Marques Garcia, no dia em que o estudo de impacto ambiental dessa obra entra em fase de consulta pública.

No documento, são apontados como aspetos negativos o ruído e o impacto do empreendimento na avifauna, isto para além de citar riscos relacionados com o perigo de acidentes com aves e também com tanques de combustível.

Depois de a ANA- Aeroportos de Portugal ter recebido a luz verde da Agência Portuguesa de Ambiente, surgem as críticas aos impactos negativos antecipados para os concelhos do Barreiro e da Moita.

Em declarações à Renascença esta segunda-feira, o autarca da Moita reconhece que a expansão do aeroporto de Lisboa é importante para dar resposta ao crescimento turístico, mas defende que o aeroporto do Montijo é uma solução precipitada.

"É uma solução que sai mais confortável para a ANA, a empresa de gestão dos aeroportos, mas que não é uma solução para o país", diz Rui Marques Garcia.