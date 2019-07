Etiópia planta 350 milhões de árvores num dia para combater as alterações climáticas

A Etiópia plantou cerca de 350 milhões de árvores em 12 horas, para combater as alterações climáticas e desflorestação, segundo anunciou, esta segunda-feira, o ministro da inovação e tecnologia daquele país, Getahun Mekuria, no Twitter.

A plantação das árvores faz parte de uma iniciativa, chamada #GreenLeagacy ("Legado Verde"), que visa plantar 4.000 milhões de árvores na Etiópia, este verão. Cada cidadão é encorajado a plantar, pelo menos, 40 árvores. O primeiro ministro etíope, Abiy Ahmed, também participou.

O objetivo é contrariar os efeitos da desflorestação e das alterações climáticas, num país que tem tendência para as cheias. Há 100 anos, 35% do território da Etiópia era coberto por floresta. Nos anos 2000, o número desceu para 4%, de acordo com as Nações Unidas.

O número de árvores plantadas - mais de 35 milhões - pulveriza o anterior recorde, detido pela Índia, que lpantara 50 milhões de árvores num dia em 2016.