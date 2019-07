Chefe dos serviços secretos é a mais recente baixa na administração Trump

Donald Trump deixa ainda uma palavra de agradecimento o responsável cessante dos serviços secretos pelo seu “grande serviço ao país”.

A relação entre Dan Coats e o Presidente fica marcada por várias divergências, nomeadamente sobre o posicionamento dos Estados Unidos em relação à Rússia e à Coreia do Norte.

Em janeiro deste ano, Trump também acusou o chefe dos serviços secretos de ser “passivo” e “ingénuo” na sua abordagem ao Irão.

Há cerca de um ano, confrontado com a notícia de que Trump ia receber com o Presidente russo, Vladimir Putin, na Casa Branca, Dan Coats reagiu com um sorriso de surpresa e declarou com ironia que, certamente, seria “um momento especial”.

Acabou mais tarde por pedir desculpa pelas suas declarações, sublinhando que não queria criticar ou desrespeitar o Presidente Trump