João Sousa sobe sete posições no "ranking" mundial

João Sousa subiu sete posições na nova atualização do "ranking" mundial ATP, depois de ter alcançado a meia-final do torneio de Gstaad, em terra batida.

O número um português continua a escalar posições a cada semana, subindo um total de 27 lugares nas últimas três semanas. O tenista vimaranense de 30 anos tem o 28º lugar como o melhor registo da carreira, conquistado em 2016.

Sousa continua a ser o único português no "top-100". Pedro Sousa está cada vez mais perto, depois de subir oito posições, para o 105º posto. João Domingues caiu um lugar, para 171º, Gonçalo Oliveira subiu um lugar, para 273º, e Frederico Silva conseguiu a maior subida lusa. Escalou 25 posições fixando-se no 273º posto.

No topo do "ranking", apenas uma alteração no "top-10". O italiano Fabio Fognini trocou com o russo Daniil Medvedev na nona posição. Novak Djokovic continua a liderar, com cerca de cinco mil pontos de vantagem para Rafael Nadal e Roger Federer, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

No "ranking" feminino WTA, nenhuma alteração nos primeiras dez classificadas. Ashleigh Barty continua a liderar, seguida de Naomi Osaka e Karolina Pliskova.