Bicampeão Raúl Alarcón falha a Volta a Portugal

Raúl Alarcón está fora da Volta a Portugal, a dois dias do arranque da prova.



O bicampeão não recuperou da lesão sofrida no Grande Prémio Abimota, uma fratura na clavícula direita, e vai desfalcar a W52-FC Porto. Confirmação a Bola Branca do diretor da equipa azul e branca, Nuno Ribeiro.

Raúl Alarcón realizou, esta segunda-feira, exames complementares que confirmaram a inaptidão para a Volta.

A W52-FC Porto perde, assim, o seu chefe de fila. Alarcón, ciclista espanhol de 33 anos, cede lugar ao compatriota Gustavo Veloso, que não figurava nas escolhas do diretor da equipa para a Volta a Portugal.

A Grandíssima arranca na quarta-feira, com o prólogo, em Viseu. O final será a 11 de agosto, na Avenida dos Aliados, no Porto, cidade de onde é oriunda a equipa que venceu as três últimas edições da competição.