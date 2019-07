​Dez projetos de jornalismo unem esforços para dar "dimensão nacional a problemas regionais”

O Fumaça e o podcast “Perguntar não ofende” juntaram-se a oito outros projetos de jornalismo para criar o “Eleições Em Rede 2019”, uma iniciativa que tem como objetivo levar a política para fora dos centros de decisão e maximizar a cobertura das eleições legislativas de 6 de outubro.



“Para nós é muito importante haver uma cobertura que não seja só focada nas principais pessoas e nos centros de Lisboa e do Porto”, explica à Renascença Pedro Miguel Santos, do Fumaça.

A ideia é dar “uma dimensão nacional a problemas regionais” e focar a lente não na cobertura das ações de campanha e comícios, mas nos grandes temas da atualidade.

O projeto vai contar, ainda, com debates em cada distrito e com os cabeça de lista do círculo eleitoral. A organização, os guiões e os debates estarão a cargo dos dez meios de comunicação envolvidos, que depois disponibilizarão o resultado dessas ações ao público.

Pedro Miguel Santos fala numa "ambição muito grande" de toda a rede conseguir garantir entrevistas com os principais cabeças de lista de cada um dos partidos a votos. "É uma coisa para a qual já estamos a trabalhar e esperamos que os cabeças de lista aceitem."

A “Eleições Em Rede 2019” surgiu de uma conversa entre os membros do Fumaça e Daniel Oliveira, do podcast “Perguntar não ofende”.

“Pensámos que era interessante juntarmo-nos e fazermos alguma coisa em conjunto, partilhar esforços”, explica o diretor do Fumaça à Renascença. Confrontados com o pequeno tamanho dos dois projetos, lembraram-se de contactar outros órgãos regionais para criar esta rede de cobertura noticiosa.

A ideia era encontrar media locais independentes interessados em alinhar no projeto e que, apesar de não terem os recursos financeiros e humanos dos grandes meios de comunicação, “fazem um trabalho igualmente profissional e crítico, coerente que escrutina os poderes”, destaca Pedro Miguel Santos.

Entre jornais regionais, universitários e ainda projetos independentes, chegaram à lista final.

Ao Fumaça e ao "Perguntar não ofende" juntam-se, assim, os jornais regionais “Sul Informação”, “Médio Tejo”, “Jornal de Leiria” e "Jornal do Fundão” e os projetos universitários “RUM – Rádio Universitária do Minho”, “RUC – Rádio Universitária de Coimbra” e “Rádio Universitária da Beira Interior em conjunto com o Urbi et Orbi – Jornal Universitário da Beira Interior”.