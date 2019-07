Vitória de Setúbal segura Makaridze até 2021

O Vitória de Setúbal comunicou, esta segunda-feira, que chegou a acordo com Giorgi Makaridze para renovação de contrato por mais uma época, isto é, até junho de 2021.

O guarda-redes georgiano viu, também, atualizada a cláusula de rescisão, embora o Vitória não tenha revelado para que números muda.

“Estou muito feliz por renovar contrato com este enorme clube. Sinto-me em casa e só quero ajudar a equipa a fazer uma boa época. O primeiro objetivo é alcançarmos a manutenção o mais depressa possível. Depois vamos tentar fazer o maior número de pontos e lutar pelas taças”, refere o jogador, de 29 anos, em declarações reproduzidas no site oficial do clube sadino.

Makaridze chegou ao Vitória de Setúbal na última época, durante o mercado de inverno, tendo realizado 11 jogos oficiais.