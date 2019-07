Taarabt nas manchetes

Adel Taarabt é o grande destaque das manchetes dos jornais desportivos desta segunda-feira.

O marroquino marcou o único golo da vitória do Benfica frente ao AC Milan, no último jogo de pré-temporada das águias, nos Estados Unidos da América.

"Taarabt até já decide", diz "A Bola"; "Taarabt faz a festa", diz o "Record"; "Até Taarabt faz a águia sorrir", diz "O Jogo".

A derrota do Sporting frente ao Valência no Troféu Cinco Violino, a "festa do povo" do Gil Vicente, e a iminente contratação de Uribe para o FC Porto são os outros destaques dos jornais desportivos nacionais.