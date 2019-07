Paços de Ferreira apresenta dois reforços de uma vez

O Paços de Ferreira anunciou, esta segunda-feira, a contratação de dois jogadores, por empréstimo com opção de compra.

O primeiro é o guarda-redes Simão Bertelli, de 26 anos, proveniente do Operário Ferroviário, do Brasil. O guardião canarinho espera "evoluir como profissional" durante a "primeira experiência fora do Brasil.

O segundo é o extremo e ponta-de-lança Yago, de 22 anos, também brasileiro, cedido pelo Athletico Paranaense. Em declarações ao site oficial do Paços, Yago assumiu "estar muito feliz com a oportunidade" e afirmou que espera "fazer história (...) e ajudar".