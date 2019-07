Cinco clubes garantem vaga na 2.ª fase da ​Taça da Liga

Leixões, Oliveirense, Sporting da Covilhã, Casa Pia e Penafiel carimbaram este domingo o passaporte para a segunda fase da Taça da Liga.



Numa reedição da final do Campeonato de Portugal da última temporada, o Casa Pia voltou a bater o Vilafranquense nas grandes penalidades, por 4-1, depois de um nulo no final do tempo regulamentar.

Outros dois jogos foram decididos no desempate por penálties, após igualdades a zero no final dos 90 minutos: o Sporting da Covilhã venceu o Varzim, por 3-1; e o Leixões afastou o Cova da Piedade, por 5-4.

Nas restantes partidas, a Oliveirense ganhou ao Mafra, por 2-1, e o Penafiel derrotou o Académico de Viseu, por uma bola a zero.

No sábado, a Académica de Coimbra já tinha garantido um lugar na 2.ª fase da Taça da Liga, ao bater o Farense.

TODOS OS JOGOS DA 2.ª FASE

Sábado, 3 de agosto:

Nacional-Desportivo de Chaves

Leixões-Marítimo

Casa Pia-Boavista

Vitória de Setúbal-Moreirense

Penafiel-Tondela

Belenenses SAD-Santa Clara

Gil Vicente-Desportivo das Aves

Rio Ave-Oliveirense

Paços de Ferreira-Estoril Praia

Famalicão-Sporting da Covilhã

Portimonense-Académica de Coimbra

Segunda-feira, 5 de agosto

Feirense-Vitória de Guimarães