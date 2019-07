Simeone foi decisivo na contratação de João Félix

João Félix diz que a filosofia de formação do Atlético de Madrid e o treinador, Diego Simeone, foram os principais motivos que o levaram a escolher os "colchoneros", e recusar clubes como Real Madrid e Manchester City.

"Escolhi o Atlético porque é um grande clube, trabalha muito bem para formar jogadores. E por causa do Simeone, que trabalha muito bem com avançados. Foi isto que me ajudou a tomar a decisão. Falei com o Simeone só uma vez, mas foi suficiente. Disse-me que podia aprender muito e crescer", disse, em entrevista ao jornal espanhol "As".

A jovem estrela portuguesa já está a dar que falar na pré-temporada. O Atlético de Madrid bateu o eterno rival Real Madrid, pelo resultado expressivo de 7-3, com Félix em grande destaque.

"Foi um primeiro dérbide sonho,fiquei muito feliz. Saiu melhor do que esperava, não imaginava que fosse ser assim. Ganhámos, mas foi só um jogo de pré-época, serve como trabalho de equipa", salienta.

Sem medo da pressão

João Félix custou 126 milhões de euros aos cofres do Atlético de Madrid, a transferência mais cara da história do clube, e uma das mais caras da história do futebol. No entanto, o português não teme a pressão.

"Tenho 19 anos, mas é a minha profissão e estou habituado à pressão. No meu primeiro ano no Benfica não correu tudo bem no início, mas com a ajuda dos meus companheiros, acabou por correr tudo bem. Espero que seja assim no Atlético de Madrid", diz.

O jovem português tem jogado a partir da ala nos dois amigáveis de pré-temporada, e Félix explica o que Simeone tem pedido do português: "Jogo na ala para defender, quando atacamos, apareço pelo meio. É isto que me pede o treinador. Gosto de jogar aí, tenho liberdade de lançar movimentos".