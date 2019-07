Ronaldo admite "pena" por deixar o Real Madrid, Florentino elogia-o e os adeptos pedem: "Contrata-o outra vez"

Cristiano Ronaldo assumiu, esta segunda-feira, que teve "pena" por deixar o Real Madrid, após nove temporadas no clube, e mostrou-se "muito orgulhoso" por tudo o que alcançou no clube. Florentino Pérez, elogiou e assumiu que vai "ter saudades" do craque português e os adeptos do Real não se fizeram rogados. "Contrata-o outra vez", pediram ao presidente, durante a entrega do prémio MARCA Leyenda a CR7.

“A minha saída do Real não foi fácil. Foram nove anos. Mesmo assim, em Itália, foi uma das melhores temporadas que fiz. Ganhei dois troféus pela Juventus e ainda uma Liga das Nações por Portugal. Foi um ano ‘top'”, afirmou Cristiano Ronaldo, durante a cerimónia em que foi agraciado com o referido prémio, entregue pelo diário "Marca", em Madrid.