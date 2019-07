James Rodríguez regressa aos treinos no Real Madrid

James Rodríguez regressou aos treinos com o Real Madrid, esta segunda-feira, depois de cumpridas as férias prolongadas, na sucessão da participação na Copa América.

O médio colombiano não ficará no plantel do clube "merengue", e estará de saída. Atlético de Madrid e Nápoles são os dois clubes interessados na sua contratação. Ainda sem colocação, o médio voltou aos trabalhos no Real Madrid, às ordens de Zidane.

James Rodríguez esteve emprestado nas duas últimas épocas ao Bayern de Munique, que dispunha de uma cláusula de compra de 42 milhões de euros, que optou não acionar. No total, fez 15 golos em 67 jogos disputados.



O médio de 28 anos chegou ao Real Madrid em 2014/15, depois das boas prestações no Mundial 2014. A primeira época - a última de Ancelotti no clube "merengue" -, foi a melhor, com 17 golos em 46 disputados.

James representou o FC Porto entre 2010 e 2013, antes de assinar pelo Mónaco, onde jogou apenas uma temporada. Em Portugal, venceu três campeonato, três Supertaças, uma Taça de Portugal, e uma Liga Europa