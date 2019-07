Corpo encontrado na casa de jogador do Arsenal

O pai do futebolista Mohamed Elneny encontrou um cadáver na casa do filho, no Egito. O jogador é médio no Arsenal.

Em declarações à CNN, o pai explicou que a habitação, ainda em construção, situa-se a 126 quilómetros do Cairo, e "não vive lá ninguém".

De acordo com a imprensa inglesa, o corpo foi encontrado no pátio pelo pai do jogador, que não conseguiu identificar a vítima e contactou as autoridades, que estão a investigar o caso.

Elneny ainda não se juntou aos trabalhos de pré-temporada do Arsenal, depois de ter participado na Taça das Nações Africanas. O médio de 27 anos está no Arsenal desde 2015/16, mas poderá estar perto de deixar o clube ainda neste mercado de transferências.