​Limites da unidade com extremistas

O segundo fracasso de Pedro Sanchez, líder dos socialistas (PSOE), para formar um governo com um partido mais à esquerda, o Podemos, resultou do seguinte: Sanchez queria algo parecido com a “geringonça” portuguesa (governo socialista, apoiado no parlamento por um partido de extrema-esquerda, o Podemos); Iglesias, líder do Podemos, queria mais: um governo de coligação, ainda que ele próprio, Iglesias, ficasse de fora.



Quando se entrou na discussão das pastas ministeriais exigidas pelo Podemos, Sanchez recusou – porque, disse ele, passaria a haver dois governos em Espanha, o do PSOE e o do Podemos.

Isto torna evidente o fosso que existe entre uma esquerda democrática e a extrema-esquerda que ainda venera a ditadura do proletariado e/ou outras entorses à democracia liberal. Repare-se no caso português: as cedências do governo de A. Costa ao PCP e ao BE foram pontuais e ficaram acordadas previamente. Não houve concessões dos socialistas à extrema esquerda em matéria europeia, hoje uma área fulcral da política em Portugal e nos outros Estados da UE.

Por outras palavras, a unidade da esquerda é mais um figura de retórica do que uma realidade política. À direita passa-se agora algo semelhante: há um abismo entre a direita democrática, ainda que conservadora, e os partidários de regimes autoritários, próximos do fascismo.

Em Itália o governo de coligação entre a Liga de Salvini e o populista 5 Estrelas está por um fio. É que Salvini é mesmo de extrema-direita, por muito que ele exiba publicamente um crucifixo e diga defender a cultura judaica-cristã. Como se tivesse algum fundamento evangélico criminalizar quem salva refugiados de morrerem afogados no Mediterrâneo.

A distinção direita-esquerda não está ultrapassada. Mas hoje é menos importante do que a distinção entre democracia liberal e regimes autoritários, limitadores de liberdades civis e políticas e assim nada democráticos, de direita e de esquerda.