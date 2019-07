Fórmula 1. Chuva, drama e vitória de Verstappen na Alemanha

Numa corrida com várias paragens nas boxes e muito drama, o russo Daniil Kvyat, aos comandos de um Toro Rosso, conseguiu ficar num surpreendente terceiro lugar do pódio.

O campeão em título Lewis Hamilton, que tinha largado da pole position, não conseguiu levar o seu Mercedes além da 11.ª posição. O inglês tinha terminado fora dos pontos, mas uma penalização aos dois carros da Alfa Romeo, que tinha terminado dentro do "top-10", deu o 9º lugar - e dois pontos - ao campeão mundial.

A mesma penalização permitiu também que a Williams amealhasse os primeiros pontos da temporada. Kubica tinha terminado em 12º, subiu ao décimo posto, e amealhou um ponto para a equipa britânica.

Valtteri Bottas, também em Mercedes, sofreu um acidente e foi obrigado a desistir, a seis voltas do fim.

Terminado o Grande Prémio da Alemanha, Lewis Hamilton continua na liderança do campeonato de Fórmula 1, com 225 pontos; seguindo de Valtteri Botas, com 184; e Max Verstappen, com 162, que fez a volta mais rápida do circuito, amealhando um ponto extra.

