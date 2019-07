Tribunal decreta penhora da coleção Berardo

O arresto da coleção de arte de Joe Berardo foi decretado esta segunda-feira, avança o jornal “Público”. A providência cautelar sobre os quadros e outras obras de arte foi acionada judicialmente a pedido dos bancos credores, a Caixa Geral de Depósitos, o BCP e o Novo Banco.

A coleção está desde 2006 no Centro Cultural de Belém (CCB), como propriedade da Associação Coleção Berardo, mas passa para as mãos do Estado, por decisão dos bancos. Será precisamente o Estado que passará a suportar os custos da manutenção, decidiu o tribunal.

A dívida de Joe Berardo aos três bancos é de quase mil milhões de euros. Esta foi a solução encontrada para garantir que as obras não podiam ser retiradas do CCB por Berardo e até sair do país, explica o “Público”.

Presidente do BCP não comenta

Durante a apresentação de resultados semestrais do BCP, também esta segunda-feira, o presidente executivo Miguel Maya não confirmou a notícia e disse apenas que "não há nada que fique por fazer" para cobrar dívidas, "dentro dos limites da lei e da ética".

"Tudo faremos e fazemos para recuperar as dívidas ao BCP. Ponto final, parágrafo. E quando digo tudo, é tudo, dentro dos limites da lei e da ética. Não há nada que fique por fazer", garantiu, escusando-se a especificar casos concretos de clientes.