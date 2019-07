Cristiano Ronaldo: "Euro 2016 foi o troféu mais especial da minha carreira"

Cristiano Ronaldo assumiu, esta segunda-feira, que a conquista do Euro 2016, ao serviço de Portugal, foi o troféu mais especial da sua carreira.

O internacional português foi homenageado com o troféu MARCA Leyenda, atribuído pelo diário "Marca". Entrevistado por crianças, ressalvou que "todos os troféus são importantes", mas acabou por escolher o Europeu, com a seleção nacional, como o que mais o marcou.

"Já tinha ganho a Champions, Supertaça, a Liga. O Euro por Portugal foi possivelmente o troféu mais importante da minha carreira, não vou negar, porque é o país onde cresci, de onde é toda a minha família. E é especial porque não é igual ganhar pelo Real Madrid, pelo Manchester United ou pelo Sporting. As emoções são muito grandes, mas quando ganhas algo pelo teu país e sabes que é mais difícil, tem um gosto especial. É possível que o Euro por Portugal seja o troféu mais especial que ganhei na minha carreira", admitiu o avançado da Juventus.

Questionado sobre se sente mais falta de Manchester ou de Madrid, Ronaldo salientou que, em termos desportivos, as saudades são as mesmas. No entanto, em termos pessoais, pelo facto de ter formado família na capital espanhola, é desta que sente mais falta.