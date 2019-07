Quem o conhece diz maravilhas de Waldschmidt, o possível sucessor de Félix

Luca Waldschmidt tem o que é preciso para o render da guarda de João Félix no Benfica, garante Sérgio Pires, que fez grande parte da carreira de jogador na Alemanha e, atualmente, é coordenador de "scouting" do Greuter Furth, da II Liga alemã.

O alvo do Benfica para render João Félix, que deixou a Luz pelo Atlético de Madrid, parece ser Luca Waldschmidt, avançado alemão, de 23 anos, do Friburgo e melhor marcador do último Europeu de sub-21. Sérgio Pires olha para as características o internacional jovem germânico e não se contém no conselho aos encarnados: o avançado é para agarrar já.

"É uma boa solução para o Benfica e é uma boa solução para substituir João Félix. Se o Waldschmidt é o jogador que o Benfica quer, acertou. Tem muita vontade de jogar, mostrar serviço, tem muita força e é rápido. E marca golos, que é uma coisa difícil de aprender", refere, em entrevista a Bola Branca.



"Waldschmidt sabe sempre onde tem de estar"

Sérgio Pinto destaca o faro de golo do dianteiro formado nas escolas do Eintracht Frankfurt e traça o perfil de um Waldschmidt cujo nome do meio é "qualidade".

"Fez um grande Europeu sub-21, agora no verão. Tem muita qualidade, é um segundo ponta-de-lança que entra muito bem no espaço. Marca golos, sabe sempre onde tem de estar", descreve.

Mas que não se espere de Waldschmidt funções dignas de um "10". Não é um Deco, compara Sérgio Pinto: "É mais um falso 9 que sabe cair onde está a bola. Médio ofensivo. Parece-me ser a posição perfeita dele."

Com nove golos em 32 jogos na época passada, Waldschmidt ajudou o Friburgo a manter-se na Bundesliga. Caso a transferência se concretize, há que equacionar o premente tema da adaptação. Sérgio Pinto sossega os benfiquistas a esse propósito: o alemão terá sucesso em qualquer lugar.



"O futebol português não se compara com o alemão. Quem se destaca na Alemanha triunfa em Portugal e para mais com a qualidade dele. Saiu do Hamburgo para o Friburgo, foi uma excelente opção de carreira para ele, o Hamburgo é um clube complicado para os jovens jogadores. Waldschmidt tem muito valor e vai ter um grande futuro", conclui.