Bruno Lage "agarrou e recuperou" Taarabt

Bruno Lage é o grande responsável pela recuperação de Adel Taarabt, autor do golo que deu a terceiro triunfo do Benfica na Internacional Champions Cup.

O médio foi titular frente ao AC Milan e voltou a estar em destaque na equipa de Bruno Lage, o homem que recuperou o marroquino de 30 anos para a "alta roda" do futebol. Esta é pelo menos a opinião do compatriota, e também antigo internacional daquele país do norte de África, Hassan Nader.

Em entrevista a Bola Branca, o ex-avançado do Benfica olha para um Taarabt "feliz" e que até pode subir de início ao relvado, na Supertaça, frente ao Sporting.

"Vi que voltou aquele Taarabt que conhecemos. É um jogador com grande talento, e a confiança do treinador foi muito importante. Há grande influência do Bruno Lage, que o agarrou. E quando falo do Bruno Lage posso falar do Rui Costa e de outros dirigentes. Mas o mais importante foi o treinador. Vê-se na cara dele que já está mais feliz. Está a jogar com vontade e a fazer o futebol que gosta. Espero que continue a trabalhar e muito, pois ele sabe que está num grande clube. Sabemos que naqueles últimos jogos de preparação os treinadores "ensaiam" a equipa que vai começar os jogos oficiais. O Taarabt pode ser titular no próximo jogo, penso que sim", atira Hassan.

Hassan revela que o compatriota já é motivo de "discussão" em Marrocos, pela eventualidade de voltar a entrar nas contas da seleção.



"Falou-se dele na rádio, que voltou a jogar. Pode ser um jogador muito importante na seleção. É uma boa notícia para nós também. Jogando a titular no Benfica, será chamado. Para mais jogando num grande clube, como o Benfica. Depois da desilusão de Marrocos na CAN do Egipto, ele tem muito para dar à seleção. Com 30 anos, tem grande experiência e tem três ou quatro anos para dar à seleção", termina o antigo ponta-de-lança, que em Portugal jogou na Luz e no Farense.

Taarabt chegou ao Benfica em 2015/16, mas apenas se estreou na última temporada, depois de dois empréstimos no Génova. Começou a época afastado da equipa principal, e treinava com a equipa B. Com a subida de Bruno Lage à equipa principal, o marroquino estreou-se, e somou sete partidas.