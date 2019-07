Sporting em afinações perde Torneio Cinco Violinos

A vantagem do Sporting foi sol de pouca dura. Aos nove minutos, o Valência chegou à igualdade com um golo de cabeça de Kondogbia na sequência de um pontapé de canto.

Os leões entraram bem na partida. Abriram o marcador aos cinco minutos de jogo, numa bomba do avançado holandês Bas Dost, depois de uma boa jogada com Bruno Fernandes e Raphinha.

O Sporting perdeu este domingo com o Valência, por 2-1, no estádio de Alvalade, a contar para o Troféu Cinco Violinos de apresentação aos sócios e adeptos.

Na segunda-parte, o guarda-redes do Sporting, Renan Ribeiro, brilhou ao defender uma grande penalidade cobrada por Rodrigo, que já passou pelo Benfica.

Bruno Fernandes não concordou com a decisão do árbitro, protestou e acabou por ver um cartão amarelo.

O golo da vitória do Valência chegou aos 66 minutos. A equipa espanhola aproveitou uma má saída dos leões para o ataque e marcaram por intermédio de Gameiro.

O Sporting alinhou de início com: Renan Ribeiro; Thierry Correia, Coates, Mathieu e Borja; Wendel, Doumbia e Bruno Fernandes; Vietto, Bas Dost e Raphinha.

O brasileiro Matheus Pereira não esteve na apresentação aos sócios, o que pode indiciar que está de saída de Alvalade.

Os leões fecham a pré-temporada sem conseguir qualquer vitória: derrota com os amadores do FC Rapperswil-Jona (2-1), empate com o St. Gallen (2-2), derrota nos penálties com o Brugge (4-3), empatou com o Liverpool (2-2) e derrota com o Valência (2-1).

O próximo jogo do Sporting é a Supertaça Cândido Oliveira, frente ao rival Benfica. A partida está marcada para o próximo domingo, 4 de agosto, às 20h45, no estádio do Algarve.