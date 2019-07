"Pai, porquê?" Papa lamenta morte de dezenas de migrantes em novo naufrágio

O Papa Francisco lamentou este domingo a morte de dezenas de migrantes no mais recente naufrágio no Mediterrâneo.

Falando após a oração do ângelus, em Roma, Francisco fez um apelo “urgente” para que se garanta a dignidade de todos.

“Tomei conhecimento, com pesar, da notícia do dramático naufrágio, que teve lugar nos passados dias nas águas do Mediterrâneo, no qual perderam a vida dezenas de migrantes, incluindo mulheres e crianças”, disse Francisco.

“Renovo um urgente apelo para que a comunidade internacional aja pronta e decisivamente para evitar que se repita esta tragédia, e garanta a segurança e a dignidade de todos.”

O Papa concluiu com um convite à oração “pelas vítimas e suas famílias e também a perguntar, do coração, Pai, porquê?”