Causa de canonização assinala 160 anos do nascimento do Padre Cruz

A Causa de Beatificação e Canonização do Padre Cruz vai assinalar os 160 anos do seu nascimento.

As cerimónias vão ser repartidas entre Alcochete, onde nasceu em 29 de julho de 1859 e em Lisboa, onde faleceu em 1 de outubro de 1948.

Assim, em Alcochete, será celebrada uma missa na Igreja de São João Baptista, pelas 10h30, presidida pelo Bispo de Setúbal, D. José Ornelas.

E em Lisboa, o Jazigo da Companhia de Jesus, no cemitério de Benfica, onde estão os restos mortais do Padre Cruz, será aberto para visita e oração entre as 9h e as 17h.

O Padre Francisco Rodrigues da Cruz foi o quarto filho de Manuel da Cruz e Catarina de Oliveira da Cruz. Os pais, “temendo pela sua frágil vida, chamaram um sacerdote para que fosse batizado em casa, sendo as cerimónias do batismo apenas completadas em fevereiro do ano seguinte”, refere uma nota da diocese de Setúbal.

Concluídos os estudos secundários, seguiu para Coimbra, onde se formou em Teologia em 1880. Foi ordenando sacerdote em 1882. Entrou para a Companhia de Jesus a 3 de dezembro de 1940, depois de ver indeferido, por diversas vezes, o seu pedido para entrar na Companhia por falta de saúde.

A vida do Padre Cruz “foi de oração e união constante com Deus, onde quer que se encontrasse, aproveitava todas as oportunidades em que não estava ocupado com alguma outra coisa ou conversa para orar. O Terço e o Breviário acompanhavam-no sempre”.

A característica dominante de toda a sua ação sacerdotal foi “o apostolado, uma vida de peregrinação, de norte a sul do país, Açores e Madeira, em 1942. Por todos os lugares emanava a sua bondade, caridade e amor a Deus, a Nossa Senhora, a sua devoção ao Santíssimo Sacramento era por todos conhecida”. conversa para orar. O terço e o breviário acompanhavam-no sempre”.

Abordava toda a gente “de igual forma, crentes e descrentes, sem olhar a classes sociais, mas sempre dedicando especial atenção aos ‘seus’ presos, doentes, pobres, muitos que só a ele se confessavam, distribuindo conforto espiritual e material”.

O Processo Informativo Diocesano sobre a Fama de Santidade e das Virtudes do Padre Cruz foi enviado para a Santa Sé em 1965 e os seus escritos aprovados por decreto promulgado pela Congregação das Causa dos Santos em 1971.

A Vice postulação da Causa de Beatificação e Canonização do Padre Cruz e a nova Comissão Histórica, nomeada no início de 2019, trabalham para que avance o que falta no processo e este dê entrada na Santa Sé com vista à sua beatificação.