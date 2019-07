Presidente do IPO garante segurança depois de três funcionárias terem sofrido intoxicação

O presidente do IPO de Lisboa garante que todas as medidas de segurança no edifício estão salvaguardadas, depois de o bloco de braquiterapia ter sido encerrado após duas enfermeiras e uma técnica terem manifestado queixas respiratórias.

As três profissionais foram depois assistidas no Hospital de Santa Maria, de onde tiveram alta no próprio dia.

A atividade será retomada durante a próxima semana, anunciou este sábado o instituto,

após uma intervenção de manutenção técnica no sistema de tratamento de ar do bloco de braquiterapia, que teve lugar na sexta-feira, dia 19 de julho.

João Oliveira esclarece à Renascença que aconteceu o incidente terá tido origem na utilização de um produto para limpar as condutas de ar, mas que não há qualquer problema de segurança sistémico.

“Durante a limpeza das condutas de ar e de ar condicionado terá sido usado algum produto que libertou uma substância irritante que de uma maneira aguda provocou dificuldades respiratórias nas pessoas que estavam a preparar a sala para começar a trabalhar naquele dia.”

“É disso que estamos a falar, não há nenhum problema sistêmico de segurança, muito pelo contrário, nós temos margens de segurança muito grandes em relação ao funcionamento”, diz.

João Oliveira garante que as análises estão a ser feitas e que o bloco deverá retomar a atividade em breve: “Tencionamos reabrir a sala de operações na semana que vem, mas não tenho ainda uma data. Vai depender do relatório que encomendámos a uma entidade externa que avaliou a qualidade do ar.”

“Claro que temos também testado os equipamentos de ar condicionado e tratamento do ar daquela sala que, até agora, não têm revelado anomalias nenhumas. Segundo a mesma empresa que avaliou a qualidade do ar, quer do ponto de vista químico, quer do ponto de vista físico não havia alterações”, explica ainda o presidente do IPO de Lisboa.

Fonte do Ministério da Saúde diz que tem estado a acompanhar a situação no IPO de Lisboa