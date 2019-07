Pilotos de parapente vigiam praias e arribas em Torres Vedras

A sobrevoar as praias do concelho há 20 anos, João Belo, 53 anos, já se habituou à experiência de prevenir, vigiar e alertar a população para os perigos existentes no mar e nas arribas e até reportar ocorrências às autoridades.

Durante todo o ano, os alertas aos caminheiros que percorrem os trilhos localizados por cima das arribas são os mais frequentes.

"Já tive casos de pastores que perderam animais na arriba e pediram ajuda ou uma senhora que perdeu", recorda o piloto.

Em 2018, foi premiado pelo município de Torres Vedras (distrito de Lisboa), depois de ter avisado as autoridades para uma vítima caída numa arriba, e daí surgiu o projeto "Alerta e Vigilância em Parapente", da autarquia e da Associação Paravoar.

O projeto, que arrancou nesta época balnear e vai desenrolar-se durante quatro anos no litoral deste concelho do distrito de Lisboa, foi integrado no programa "Praia Segura", iniciativa com uma viatura que percorre todos os dias as praias do concelho, com dois nadadores-salvadores.