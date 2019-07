Judiciária anuncia detenção de presumível incendiário em Oliveira do Hospital

A Polícia Judiciária anunciou este domingo a detenção de um presumível incendiário nos arredores de Oliveira do Hospital.

Num comunicado enviado à Renascença a Judiciária diz que a detenção do homem com 24 anos, pela presumível prática de um crime de incêndio florestal, ocorrido no dia 26 de julho, foi feita em colaboração com a GNR local.

“Por volta das 15h30 horas, o suspeito, usando chama direta, colocou um incêndio em zona florestal povoada com mato, silvado e pinheiros, dentro de uma vasta mancha florestal, que teria proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção de populares e dos bombeiros de Oliveira do Hospital”, diz o comunicado.

“A atuação do suspeito colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, bem como habitações e a uma vasta mancha florestal. Existem fortes suspeitas do indivíduo em causa ser autor de outros incêndios, ocorridos este ano, na mesma zona de Oliveira do Hospital.”

A Polícia Judiciária acrescenta que o detido, que já tinha antecedentes criminais por crimes parecidos, foi persente a primeiro interrogatório no Tribunal em Coimbra, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.