Golas antifumo inflamáveis foram compradas sob orientação do Governo

A compra dos kits da Proteção Civil com material inflamável foi feita sob orientação do Governo.

De acordo com a edição deste domingo do “Jornal de Notícias” a secretaria de Estado da Proteção Civil, liderada por José Artur Neves, acompanhou todo o processo de escolha da empresa que forneceu os kits.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil apenas pagou os mais de 200.900,00 euros pelos kits e distribuiu o material pelas 1.900 povoações.

Já depois de ter desvalorizado o caso, o ministro da Administração Interna anunciou a abertura de um inquérito urgente aos contratos relativos à compra destes kits distribuídos no âmbito do programa Aldeias Seguras, que incluem as golas antifumo que são feitas de material infamável.

Rui Rio decidiu juntar-se ontem à polémica, perguntando na sua conta de Twitter se é mesmo verdade que o dono da empresa que vendeu as golas antifumo é marido de uma autarca do PS.