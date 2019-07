Tiroteio deixa um morto e 11 feridos em Brooklyn, Nova Iorque

Um homem de 38 anos morreu e outras 11 pessoas ficaram feridas quando um ou dois homens abriram fogo sobre uma festa de bairro em Brooklyn, Nova Iorque, na noite de sábado para domingo.

As motivações dos atiradores não são ainda conhecidas e ninguém foi detido. As autoridades encerraram toda a área e estão à procura dos culpados.

Em declarações ao New York Post, um agente da polícia veterano disse que um tiroteio com 12 vítimas é algo sem precedentes.

A festa local, conhecida como “Old Timers Day” decorre há mais de cinco décadas e envolve milhares de pessoas. Inclui concertos, bancas de comida e exposições. No local estava um contingente de perto de 100 polícias, o que não impediu o incidente.

O presidente da Câmara de Nova York, Bill de Blasio, lamentou o incidente no Twitter, escrevendo “houve um tiroteio horrível esta noite em Brownsville que abalou um evento de bairro pacífico. O nosso coração está com as vítimas. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para manter esta comunidade segura e tirar as armas de fogo das nossas ruas”.