​Opositor russo Alexei Navalny hospitalizado por "reação alérgica grave" na prisão

O dirigente da oposição russa Alexei Navalny, detido esta semana, foi transferido este domingo da prisão para um hospital devido a "uma reação alérgica grave", indicou a sua porta-voz.



Kira Yarmysh explicou numa mensagem na rede social Twitter que Navalny foi hospitalizado com "a cara inchada e vermelhidão na pele".

"A origem da reação alérgica não foi ainda determinada", afirmou Yarmysh, explicando que o opositor não tinha histórico de alergias.

De acordo com a mesma fonte, Navalny está no hospital sob proteção policial e está a receber a assistência médica necessária.

Segundo a agência Interfax, que cita fontes hospitalares, a condição de Navalny "é satisfatória".

O internamento de Alexei Navalny aconteceu um dia depois de mil pessoas terem sido detidas por participarem numa manifestação não autorizada da oposição russa contra a exclusão de candidatos nas eleições locais de 8 setembro foram detidas pela polícia moscovita.

O número de detidos foi avançado por uma organização não-governamental (ONG) que contabilizou mais de mil detenções, entre as quais de conhecidos ativistas, no protesto que juntou milhares de pessoas no centro da capital russa.