Riu Rio: “Subida de impostos tem de parar. Esse momento é quando o PSD ganhar as eleições"

É preciso travar a subida dos impostos e esse momento vai chegar quando o PSD ganhar as eleições legislativas, prometeu este domingo o presidente social-democrata, Rui Rio.



Num discurso na festa do PSD-Madeira, realizada no Chão da Lagoa, Rui Rio içou uma das suas bandeiras de campanha para as eleições de outubro.

“Há um momento em que a subida de impostos tem de parar. Esse momento é quando o PSD ganhar as eleições e fizer Governo. Nesse dia, há uma parte dos impostos que, necessariamente, tem de baixar”, declarou o líder do PSD.

O Governo socialista liderado por António Costa, com o apoio parlamentar do PCP e Bloco de Esquerda, também mereceu críticos devido à degradação de serviços públicos.

“Eles conseguiram aquilo que não se entende: mais impostos e pior serviço público. A Saúde está pior, os transportes públicos estão pior e até o passar do Cartão do Cidadão está pior, esse simples serviço administrativo”, acusou Rui Rio.

Em declarações aos jornalistas antes do discurso, o líder do PSD não se mostrou preocupado com as últimas sondagens, que apontam para uma queda do partido.

"Está provado que eu, em sondagens, sou mau e realmente não tenho conseguido ao longo de toda a minha carreira política ganhar sondagens", reconheceu, realçando, no entanto, que tem sido mais sua "especialidade" de ganhar eleições, referindo-se às sondagens que apontam que o PSD poderá obter o pior resultado de sempre nas eleições de 6 de outubro.