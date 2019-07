Gil Vicente em festa. "Prometi porco e Moet & Chandom e ele está aqui”, diz António Fiúza

O presidente honorário Gil Vicente prometeu dar uma festa de arromba quando o clube regressasse à I Liga. Treze anos depois, António Fiúza cumpriu e Barcelos celebra este domingo o retorno da equipa ao convívio dos grandes.



A festa decorre junto ao Estádio Cidade de Barcelos, com muita comida, champagne e música, com a atuação prevista de Quim Barreiros.

“O que as pessoas vão encontrar é muito Moet & Chandon, muito porco, mandei o porqueiro reforçar com mais dez porcos e três vitelos. Nós temos que comer até às nove ou dez horas da noite. Apareçam que ninguém fica sem comer”, prometeu António Fiúza em declarações à SportTV.

“O António porqueiro já me disse: ‘sr. Fiúza, se for necessário, a minha casa fica aqui a dois metros, tenho lá no frigorífico mais dez ou 15 porcos’. Não vai faltar o que comer e champagne. Apareçam. Prometi Moet Chandom e ele está aqui”, atirou o antigo dirigente, que paga a festa do próprio bolso.

“Eu disse assumia esta festa toda, o Gil não pagaria nada, toda a logística é minha. O Gil só tem de se preocupar em arranjar mais sócios, vender merchandising e trazer pessoas para o clube.”

Para assinalar o momento histórico, António Fiúza fez um penteado simbólico à jogador de futebol: cortou um número 13 do lado direito, precisamente o número de anos que a equipa minhota demorou a regressar à I Liga.

O Gil Vicente desceu administrativamente de divisão há 13 anos na sequência do caso Mateus, devido à alegada utilização irregular do internacional angolano. A queixa foi apresentada pelo Belenenses. O clube minhoto recorreu e, em julho de 2016, foi-lhe dada razão, tendo sido decidida a sua reintegração, que este ano se consumou.

António Fiúza confessa que é “um homem feliz, porque foi uma luta justa”, contra “pessoas que usaram todos os argumentos, através da batota, do conluio, do tráfico de influências para tramar o Gil Vicente”.

“Esta festa era para ser feita em 2016, quando o dr. Fernando Gomes [presidente da Federação] acatou a decisão do tribunal, mas a Liga fez ouvidos moucos e aguentou-nos mais três anos. E mais: alguns clubes do G15 estavam-se a preparar para que o Gil Vicente não subisse esta época. É uma vergonha.”

O presidente honorário considera que, até agora, só foi feita “justiça parcial”, uma vez que ainda falta uma indemnização.

“O presidente Francisco Dias meteu uma ação a pedir 21 milhões de euros e eu na altura pedia 10 a 15 milhões e as pessoas diziam que eu era maluco. O Gil Vicente só quer a indemnização devida, não queremos esmolas”, sublinha.

António Fiúza adverte que este vai ser um “ano difícil”, mas acredita no treinador Vítor Oliveira, “um homem competente”, e que “o Gil Vicente vai manter-se na I Liga durante muitos e muitos anos”.