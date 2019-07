Sporting revela terceiro equipamento para a nova época

O Sporting revelou este sábado nas suas plataformas na internet o terceiro equipamento para a nova temporada 2019/2020.

A cor branca domina a camisola alternativa do Sporting, com a gola debroada a verde e onde se destaca ainda mais o escudo do clube, o leão rampante.

Na temporada passada, a turma de Alvalade realizou um jogo de branco frente aos ucranianos do Vorskla Poltava, na Liga Europa, devido aos regulamentos da UEFA.



A nova camisola foi revelada na contagem decrescente para a apresentação do Sporting aos sócios, marcada para as 19h00 deste domingo,

No Troféu Cinco Violinos, a equipa treinada pelo holandês Marcel Keizer vai defrontar os espanhóis do Valência.