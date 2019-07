FC Porto 0-1 Mónaco. As imagens da apresentação do novo dragão aos sócios

O FC Porto apresentou-se este sábado aos sócios, no Estádio do Dragão, diante do AS Mónaco. Os dragões perderam por uma bola a zero, golo do português Gelson Martins.

Em dia de festa, a turma azul e branca recebeu um banho de carinho dos adeptos, depois de uma semana marcada pela zanga entre o capitão Danilo, que manteve a braçadeira, e o treinador Sérgio Conceição.

Gelson Martins aproveitou da melhor maneira uma desatenção da defesa do FC Porto para marcar o único golo da partida, as 23 minutos.

Os dragões podiam ter chegado ao empate aos 63 minutos, mas Alex Telles desperdiçou uma grande penalidade.

A próxima partida do FC Porto já é oficial e pode valer milhões. Os dragões viajam até à Rússia para defrontar os russos do Krasnodar, a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. A partida está marcada para 7 de agosto.

Numeração oficial do FC Porto na temporada 2019/2020

Na apresentação aos sócios foram confirmados os números que cada jogador vai envergar durante a nova tempora.

O número dez fica nas costas do japonês Nakajima. Confira a lista completa:

2- Tomás Esteves, 3- Pepe, 4- Diogo Leite, 5- Iván Marcano, 6- Bruno Costa, 7- Luis Díaz, 8- Romário Baró, 9- Vincent Aboubakar, 10- Shoya Nakajima, 11- Moussa Marega, 13- Alex Telles, 15- Mamadou Loum, 17- Tecatito Corona, 18- Wilson Manafá, 19- Chancel Mbemba, 20- Zé Luís, 22- Danilo Pereira, 23- Yordán Osorio, 24- Renzo Saravia, 25- Otávio, 26- Vaná, 27- Sérgio Oliveira, 29- Tiquinho Soares, 31- Diogo Costa, 37- Fernando Andrade, 39- Galeno, 49- Fábio Silva, 51- Mouhamed Mbaye, 54- Diogo Queirós, 67- Madi Queta.