António Vitorino e Adolfo Mesquita Nunes na Universidade de Verão do PSD

O diretor-geral da Organização Internacional das Migrações, António Vitorino, e o coordenador do programa eleitoral do CDS-PP, Adolfo Mesquita Nunes, participam na 17.ª edição da Universidade de Verão do PSD, que será encerrada pelo presidente, Rui Rio.

Entre 26 de agosto e 1 de setembro, realiza-se em Castelo de Vide (Portalegre) a tradicional iniciativa social-democrata de formação de jovens quadros, que contará também entre os oradores com o professor universitário e antigo ministro do Desenvolvimento Regional Miguel Poiares Maduro, dois vice-presidentes do PSD, David Justino e Salvador Malheiro, e o eurodeputado do partido Paulo Rangel.

O porta-voz do Conselho Estratégico Nacional (CEN) para a área das Finanças públicas, Joaquim Sarmento, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, o comissário europeu Carlos Moedas e alguns cabeças de lista do PSD às legislativas – como Filipa Roseta (Lisboa), Hugo Carvalho (Porto) e Ana Miguel Santos (Aveiro) – marcarão também presença na Universidade de Verão do PSD.

Miguel Poiares Maduro e Adolfo Mesquita Nunes protagonizarão um debate com o tema "Que desafios para as democracias, hoje?", enquanto o advogado e professor universitário Castanheira Neves debaterá com António Cluny, representante português na Unidade de Cooperação Judiciária da União Europeia (Eurojust), qual deve ser a composição dos Conselhos Superiores das Magistraturas.

O presidente do PSD, Rui Rio, tem defendido que o Conselho Superior do Ministério Público deve ter uma maioria de personalidades ligadas à sociedade civil, o que lhe tem valido críticas do setor.

O eurodeputado espanhol e vice-presidente do Partido Popular Europeu Esteban González será o orador de um dos jantares-conferência, tal como António Vitorino, que falará sobre migrações.

O encerramento da iniciativa, em 01 de setembro, será feito pelo presidente do PSD, Rui Rio, que no dia anterior estará na Festa do Pontal, no Algarve, que este ano se realizará em Monchique.

A Universidade de Verão é uma iniciativa conjunta do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD no Parlamento Europeu, da Juventude Social Democrata (JSD) – cuja líder e cabeça de lista por Leiria, Margarida Balseiro Lopes, discursará na abertura e no encerramento –, do Instituto Francisco Sá Carneiro e do Partido Popular Europeu (PPE).

O diretor da Universidade de Verão será, como habitualmente, o ex-eurodeputado Carlos Coelho, para quem o facto de a iniciativa acontecer este ano a um mês das legislativas "não impede o PSD de reiterar o seu firme compromisso com a formação cívica de jovens e a aposta numa nova geração de dirigentes políticos".

Na última semana de gosto, 100 jovens selecionados entre cerca de 300 candidatos vão receber formação política em áreas como ambiente e energia, crescimento e contas públicas, composição dos Conselhos Superiores das Magistraturas, políticas de habitação e política internacional, entre outros.