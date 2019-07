​Jovem suspeito de matar o pai em Barcelos fica em prisão domiciliária

Um jovem de 16 anos, detido por "fortes suspeitas" de ter assassinado o pai com um machado vai ficar em prisão domiciliária com pulseira eletrónica, disse à agência Lusa fonte judicial.



As medidas de coação, determinadas pelo Tribunal de Fafe, distrito de Braga, são conhecidas no mesmo dia em que o rapaz foi identificado e detido pela Polícia Judiciária.

De acordo com as autoridades, a vítima faleceu no local "devido a ferimentos provocados por uma machada", sem adiantar mais pormenores sobre o crime.

Na sexta-feira, um homem com cerca de 50 anos foi encontrado morto em Barcelos, na freguesia de Pereira, "com um objeto cortante na face", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.