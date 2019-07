Crianças e jovens com óculos podem receber até 121 euros por mês de subsídio

Os oftalmologistas estão a ser inundados com pedidos de subsídios de deficiência para crianças e jovens com óculos.

Até aos 24 anos, quem usa óculos pode receber entre 62 e 121 euros por mês. A medida não é nova, mas fora do círculo de quem acompanha crianças do ensino especial e com deficiência era pouco conhecida.

Segundo a edição deste sábado do jornal “Público” os pedidos para esta bonificação disparam depois de uma mensagem que começou a circular nas redes sociais.

A Sociedade Portuguesa de Oftalmologia recomenda aos médicos que recusem atestar deficiência quando tal não se verifique.

Já o Instituto de Segurança Social admite que está a avaliar internamente o enquadramento e a eventual necessidade de clarificar a medida.