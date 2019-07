Associação Zero considera ilegal falta de avaliação ambiental estratégica sobre aeroporto do Montijo

A associação ambientalista Zero considera ilegal o estudo de impacto ambiental sobre a construção do novo aeroporto do Montijo, na margem sul do Tejo.

Em declarações à Renascença, Francisco Ferreira, da Zero, considera que o estudo do novo aeroporto do Montijo é um erro político e uma ilegalidade.

Na próxima segunda-feira, o estudo vai entrar em consulta pública e associação ambientalista vai participar para alertar para os impactos no ambiente e na saúde pública.

Francisco Ferreira diz à Renascença que o estudo devia ter em conta os impactos regionais.

“Este estudo de impacto ambiental, em nosso entender, é um erro político, porque não faz a devida avaliação dos impactos regionais da construção do aeroporto, como além disso é uma ilegalidade”, afirma o ambientalista.

Nesse sentido, a Zero avançou no ano passado com uma queixa junto da Comissão Europeia e, mais recentemente, uma ação judicial que está a decorrer.

A associação Zero insiste que a construção do novo aeroporto no Montijo precisa de uma avaliação ambiental estratégica.

Na consulta pública a Zero vai pronunciar-se, em particular, sobre a Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo e os efeitos na saúde da população que estão associados ao ruído e à qualidade do ar.