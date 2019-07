Aeronave despenha-se em Macedo de Cavaleiros

Uma aeronave despenhou-se este sábado em Macedo de Cavaleiros.

A informação já foi confirmada pela Proteção Civil, que deu conta da ocorrência no seu site.

Segundo o CDOS de Bragança o piloto e único ocupante do aparelho não está ferido e está em contacto com as autoridades, embora o aparelho não tenha sido ainda localizado.

O piloto deslocava-se de Mirandela e estava a caminho de um festival aeronáutico em Mogadouro, local onde está a decorrer o festival aéreo Red Burros Fly In.

Segundo o site da Proteção Civil o alerta foi dado às 11h12, terá sido o próprio piloto a pedir auxílio, antes de o aparelho se despenhar.