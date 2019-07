​Trump ameaça taxar vinho francês se Paris for ao bolso das tecnológicas americanas

Donald Trump ameaça taxar o vinho francês em realização pela intenção do Governo de Paris de criar um imposto sobre as empresas digitais norte-americanas, como a Google ou o Facebook.

“Se alguém lhes aplicar impostos, então deve ser o país de origem, os Estados Unidos. Vamos anunciar, em breve, uma ação recíproca contra a insensatez de Macron”, escreveu o Presidente dos Estados Unidos, esta sexta-feira, no Twitter.

O líder norte-americano rematou a mensagem com uma ameaça: “sempre disse que o vinho americano é melhor do que o vinho francês”.

Mais tarde, disse aos jornalistas na Casa Branca que uma taxa europeia sobre empresas tecnológicas dos Estados Unidos é algo de errado que pode colocar em risco importantes exportações francesas para o mercado norte-americano.

“Eles não deviam ter feito isto. Eu disse-lhes: não o façam porque, se o fizerem, eu vou taxar o vosso vinho”, declarou Trump na Sala Oval.

Trump conversou esta sexta-feira ao telefone com o Presidente francês, Emmanuel Macron. Os dois líderes falaram da taxa sobre empresas digitais e da cimeira do G7, no próximo mês, em Biarritz.

De acordo com a Presidência francesa, na conferência telefónica com Trump, Macron salientou que o encontro do G7 será uma “oportunidade importante” para avançar para a “taxação universal das atividades digitais”.