​Mais de 600 manifestantes detidos em Moscovo

Mais de 600 pessoas foram detidas este sábado por participarem numa manifestação não autorizada da oposição russa contra a exclusão de candidatos nas eleições locais de 8 setembro foram detidas pela polícia moscovita.



O número de detidos foi avançado por uma organização não-governamental (ONG) que contabilizou mais de 600 detenções, entre as quais de conhecidos ativistas, no protesto que juntou milhares de pessoas no centro da capital russa.

Esta manifestação foi convocada pela oposição extraparlamentar para exigir o registo dos seus candidatos às eleições municipais que vão realizar-se em setembro, tendo a polícia moscovita advertido na sexta-feira que pretendia utilizar todos os meios para impedir o protesto, não autorizado.

Informações anteriormente avançadas indicavam que a polícia estava a transferir os detidos para carrinhas instaladas na zona da concentração, horas antes de esta se ter iniciado.