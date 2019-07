EUA. Dois gémeos de 11 meses morreram esquecidos dentro de carro

Dois bebés gémeos morreram depois de terem ficado esquecidos dentro de um carro durante várias horas. A tragédia aconteceu sexta-feira na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos.



O pai das crianças estacionou a viatura de manhã, na zona do Bronx, e foi trabalhar, deixando o menino e a menina de 11 meses fechados no interior do carro.

Juan Rodriguez, de 39 anos, que foi detido pelas autoridades norte-americanas, esqueceu-se que os filhos estavam no banco traseiro.

O homem, que trabalha num centro clínico, foi acusado de dois crimes de homicídio por negligência, de acordo com a polícia.