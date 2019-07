A vitória já não foge a Egan Bernal na Volta a França

O colombiano Egan Bernal é o virtual vencedor da Volta a França em bicicleta deste ano, depois de segurar a camisola amarela na penúltima etapa disputada este sábado.



O ciclista da equipa Ineos vai tornar-se no primeiro colombiano a sagrar-se rei do Tour, a principal prova do calendário velocipédico.

Com apenas 22 anos, Egan Bernal é também o mais jovem ciclista a vencer a Volta a França desde a II Guerra Mundial.

Egan Bernal foi o quarto ciclista a cruzar a linha de meta na 20.ª e penúltima etapa, numa distância de 59 quilómetros.

A vitória na tirada foi para o italiano Vicenzo Nibali, seguido de Alejandro Valverde e Mikel Landa Meana.

Egan Bernal conquistou a camisola amarela na sexta-feira, numa etapa disputada nos Alpes que terminou antes do previsto devido a um temporal.