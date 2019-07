João Félix estreia-se a marcar pelo Atlético. A primeira vítima foi o Real Madrid

O golo surgiu de uma jogada pelo lado direito do ataque “colchonero”, com João Félix a surgir oportuno à entrada da pequena área e a atirar a contar.

O avançado português, protagonista de uma das maiores contratações do verão, estreou-se a marcar pelo seu novo clube aos oito minutos do jogo.

João Félix marcou o seu primeiro golo com a camisola do Atlético de Madrid e logo diante do arquirrival Real Madrid.

O antigo jogador do Bentica fez o segundo golo do Atlético de Madrid e podia ter ampliado logo a seguir. Antes já tinha marcado Diego Costa, logo no primeiro minuto de jogo.

Com uma entrada a todo o gás, o Atlético de Madrid ganhava por três bolas a zero aos 20 minutos do jogo realizado na madrugada de sexta-feira para sábado em Portugal. O terceiro foi apontado por Correa.

O dérbi de Madrid, a contar para a International Champions Cup 2019, realiza-se em Nova Jérsia, nos Estados Unidos.