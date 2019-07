Vida nova na Ucrânia?

Primeiro, poucos acreditavam que um ator de televisão, sem qualquer experiência política, vencesse as eleições presidenciais na Ucrânia, em abril. Pois V. Zelensky foi eleito presidente com uns esmagadores 73% dos votos. Depois, a 21 de julho, o partido que Zelensky formou obteve a maioria absoluta no parlamento, algo inédito naquele país desde a separação da Rússia, em 1991.

Esse partido chama-se “Servidor do Povo”, o mesmo nome da série televisiva que Zelensky protagonizou. Na série, muito popular na Ucrânia, Zelensky encarnava um professor de história do secundário, que ainda vivia modestamente com os pais, apesar de ter perto de 40 anos. O pai dele, na telenovela, aconselhava-o a não trabalhar, pois poderia viver melhor com um subsídio de desemprego e alguns biscates.

A série televisiva retrata a vida difícil dos ucranianos, troçando com os inúmeros casos de corrupção e sobretudo pondo a ridículo os oligarcas que dominam a vida económica e política do país. Ora a campanha eleitoral de Zelensky, tanto nas presidenciais como nas legislativas, teve como alvo principal a corrupção governamental.

Atitude não agressiva

Mas as críticas não foram suscetíveis de ofender os ucranianos que estão física e ideologicamente próximos da Rússia. Zelensky e os seus colaboradores adotaram um tom conciliador, não agressivo, nas suas críticas irónicas. Uma atitude que caiu bem nos eleitores, como se viu, e que distingue o discurso do partido Servidor do Povo do discurso agressivo, de ódio, habitual em Trump, por exemplo, ou em Salvini.

Relançar a economia ucraniana será, porém, uma tarefa gigantesca. O conflito militar de baixa intensidade no Leste da Ucrânia, que é incentivado pela Rússia de Putin, acarreta enormes custos – até porque se trata de uma região relativamente industrializada.

Por isso é prioridade de Zelensky e da maioria dos ucranianos pôr cobro a esse conflito. Só que Putin não parece interessado em aliviar a pressão sobre Kiev. A pressão visa impedir a Ucrânia de se juntar à NATO e à UE.

O presidente da Ucrânia é pessoalmente favorável a essa aproximação ao Ocidente. Mas não há, da parte da NATO nem da UE, qualquer desejo de apressar as coisas, ao contrário do que se viu a seguir ao colapso do comunismo soviético. Seria irritar inutilmente Putin e agravar o conflito que já existe no Leste do país.

Há dias um petroleiro russo estaria a bloquear o tráfego marítimo no estreito que liga o mar Negro ao mar de Azov, perto da Crimeia. O governo ucraniano apresou o petroleiro, mas libertou prontamente a sua tripulação. Boa vontade de Zelensky, à qual Putin não responde na mesma moeda.

O problema da língua

Curiosamente, Zelensky fala em russo na maior parte das suas intervenções públicas. A série televisiva que o celebrizou era também em russo, embora a língua ucraniana fosse utilizada em certas cenas. Também aqui o novo presidente da Ucrânia não quer conflitos nem divisões: a língua ucraniana é oficial no país, mas não há necessidade de suprimir o russo, diz ele.

Zelensky afirma que cumprirá apenas um mandato de presidente. Até lá, veremos se ele será capaz de cumprir aquilo que prometeu: acabar com a imunidade dos deputados, reformar a justiça, liberalizar a economia (o que implica reduzir a influência dos oligarcas), combater as máfias (já demitiu dezenas de funcionários públicos envolvidos em atos de corrupção) e, sobretudo, obter de Moscovo concessões de modo a instituir um cessar-fogo duradouro no Donbass, a tal região do Leste onde predominam os russófilos.

O conflito com a Rússia envolve um paradoxo: de certo modo, historicamente a Rússia nasceu em Kiev, a capital ucraniana. Esta cidade teve um grande dinamismo cultural e político nos séculos X e XI. Nessa altura falava-se mesmo na “Rússia de Kiev”.

Mas a Ucrânia durante séculos foi dividida e ocupada por outros países. No fim da I guerra mundial teve um curto período de independência nacional. Em 1922 a Ucrânia foi incorporada na União Soviética, tornando-se finalmente um país independente em 1991, após a convocação de um referendo.

Sebastopol, cidade portuária da Crimeia, abriga a frota russa do mar negro. O que já acontecia antes da anexação da Crimeia pela Rússia, por acordo com o governo da Ucrânia. Só que agora é uma situação militarmente imposta por Moscovo, embora existam razões demográficas e históricas que tornam a anexação russa da Crimeia menos escandalosa do que o conflito que a Rússia promove no Leste da Ucrânia. E que não dá sinais de cessar.