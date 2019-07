Fórmula 1. Hamilton adoentado garante "pole position" no GP da Alemanha

Lewis Hamilton, aos comandos de um Mercedes, garantiu este sábado a “pole position” para o Grande Prémio da Alemanha em Fórmula 1, que se realizada amanhã no circuito de Hockenheim.



O líder do campeonato conseguiu o melhor tempo apesar de ter acordado doente, com dores de garganta, como admitiu aos jornalistas no final.

O segundo piloto mais rápido na qualificação foi o holandês Max Verstappen, em Red Bull, que vai partilhar a primeira fila da grelha de partida com Hamilton.

Valtteri Bottas, em Mercedes, vai largar da terceira posição no Grande Prémio da Alemanha.

A qualificação ficou marcada por problemas nos Ferrari. Sebastian Vettel vai partir do último lugar devido a falhas relacionadas com o turbo e Charles Leclerc da 10.ª posição.

O britânico Lewis Hamilton é o líder do campeonato de Fórmula 1, com 223 pontos; em segundo lugar está Valtteri Botas, com 184 pontos, seguido de Max Verstappen (136) e Sebastian Vettel (123).