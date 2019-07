Da Capa à Contracapa

A relação dos portugueses com o mar

27 jul, 2019 • José Pedro Frazão

Na edição desta semana do “Da Capa à Contracapa” falamos da relação dos portugueses com o mar. Em tempo de férias, olhamos para o mar não com um tom de lazer, mas com alguma preocupação: o aquecimento dos oceanos, a poluição, as pescas. São muitas as ameaças ao nosso mar. Nesta edição ouvimos Emanuel Gonçalves, da Fundação Oceano Azul, e Rita Sá, da Associação Natureza Portugal. Ambos biólogos marinhos, trazem as suas perspetivas, preocupações e sugestões.